شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على النجوم بهدفين فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره النجوم 2 - 1 من المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

أطلق إبراهيم حسن تسديدية قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في العارضة بالدقيقة 38 من المباراة المقامة حاليا بين الفريقي على ستاد الدفاع الجوي.

ويرغب بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر في التأهل لدور الـ 16 بالكأس والزحف نحو نهائي البطولة، فيما يرغب فريق النجوم في مزاحمة الكبار وتحقيق المفاجأة بقيادة رمضان السيد .

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر ،خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني ،خط الهجوم: محمد الجباس

وجاء تشكيل النجوم كالتالى

بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .