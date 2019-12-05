شكرا لقرائتكم سامي خضيرة يغيب ثلاثة أشهر عن يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب لنحو ثلاثة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليسرى الأربعاء في أوغسبورغ.

وأوضح يوفنتوس أن خضيرة يعاني منذ فترة من إصابة في الركبة مما يؤثر على مشاركته مع الفريق. وأشار النادي الإيطالي إلى أن العملية سارت بشكل "ناجح للغاية"، وأن خضيرة سيبدأ برنامجه التأهيلي على الفور.

Advertisements

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في 2015.

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير الماضي.