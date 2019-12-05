البحرين تهزم العراق وتتأهل إلى نهائي خليجي 24







اسماء السيد - بلغ المنتخب البحريني نهائي بطولة خليجي 24 لكرة القدم بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الاصلي والاضافي 2-2) الخميس على ستاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل في الدوحة. سجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وهدفي البحرين عبدالله الهزاع (14) ومحمد جاسم مرهون (45+2). وفي الركلات الترجيحية سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وابراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديده الكرة خارج المرمى. Advertisements وتلتقي البحرين في النهائي مع الفائز في مباراة قطر الدولة المضيفة والسعودية المقررة لاحقا. ملخص مباراة العراق والبحرين:

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