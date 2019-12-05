شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يتعادل لبيراميدز أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز هدف التعادل لفريقه في مرمي النجوم بالدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة التعادل 1/1. كان نادر الطويلة لاعب النجوم الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13 ، قبل ان يتعادل دودو الجباس بعد 6 دقائق فقط. بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني خط الهجوم: محمد الجباس بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .

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