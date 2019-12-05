حكام مباريات الجمعة في كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الغد الجمعة 6 ديسمبر في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر على النحو التالي: - سموحة مع العبور بالقليوبية: سيد شعبان ومحمود رضا ومحمد عزازي ومعهم محمود بسيوني حكما رابعا -انبي مع الترسانة: محمود حسين ربيع ومحمد عبد المجيد ومحمد محمود لطفي ومعهم محمد أبو خاطر حكما رابعا. من المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر عقب إنتهاء مباريات دور الـ32.

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