شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أول اغسطس: الفوز علي الزمالك يعيدنا للمنافسة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد داني ماسنجونا قائد فريق أول أغسطس الأنجولي على صعوبة مباراة الزمالك المقبلة في الجولة الثانية لدور المجموعات في ظل خسارة الفريق الأبيض لمباراته الأولى أمام مازيمبي الكونغولي.

وشدد اللاعب على أن فريقه يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت للتمسك بفرص التأهل للدور التالي.

أضاف أن لاعبي فريقه يدركون جيدا قوة الزمالك ولديهم تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.