شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريب الأهلى الختامى استعدادا لمباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر استعداداته لمواجهة الهلال السودانى غدا على ستاد الاهلى الجديد و ( السلام سابقا ) ضمن مباريات الجولة الثانية من دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

خاض لاعبو الأهلى تدريبات ترفيهية في إطار النزول بالحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية التي يحصل عليها الفريق، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية قبل مواجهة الهلال والتى يحتاج فيها الفريق الاحمر للفوز لتصحيح المسار والعودة للمنافسة بقوة على صدارة المجموعة.