تعرف على تشكيل فريقى بيراميدز و النجوم قبل مواجهتهما بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه النجوم في بطولة كأس مصر على استاد الدفاع الجوي. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر Advertisements خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني خط الهجوم: محمد الجباس بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .

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