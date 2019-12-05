شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مخطط الإسماعيلى لخطف مولر المصرى من قلب الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى أحد المدربين المصريين المنتمين للإسماعيلى، والذى يتولى منصب مدرب فريق الرديف بنادى الجزيرة الإماراتي، لتحويل وجهة حاتم جميل الشهير بـ"مولر" لاعب المنصورة، من اللعب فى الدورى الإماراتى إلى الانضمام لصفوف الإسماعيلي، لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية.

وتحدث مدرب رديف الجزيرة الإماراتي مع محمد زيدان، وكيل أعمال اللاعب، من أجل انتقاله لصفوف الدراويش فى يناير المقبل، بعدما أقنع صبرى المنياوى مدير الكرة بصفوف الدراويش بضرورة ضم اللاعب، لاسيما أن مدير الكرة بالإسماعيلي شاهد "مولر" على هامش وجوده فى الإمارات لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية.

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