سوبر كورة.. أزارو وسليمان بوابة مدافع بنى سويف إلى ذئاب المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادي المقاولون العرب اتصالاتهم بنظرائهم في نادي بني سويف من أجل الحصول علي خدمات مصطفي الصفتي مدافع الفريق في يناير القادم بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه اللاعب في لقاء الأهلي في دور الـ٣٢ من مسابقه كأس مصر والذي فاز بها الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الجدير بالذكر أن نادي المقاولون كان قد طلب التعاقد مع الصفتي في الموسم الماضي أثناء التفاوض على ضم زميله محمد مجلي إلا أن مغالاة مسئولي بني سويف أفسدت الصفقة وقتها وهي الفترة التي تلقي فيها اللاعب أيضا عرضا رسميا من نادي الإسماعيلي.
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