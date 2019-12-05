الغندور : رخصة تدريب var لجميع حكام الدوري الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيتم وضع دورة تدريبية للحكام للحصول على رخصة الـvar من أجل إدارة المباريات فى الدوري الممتاز للموسم الحالي. تستضيف القاهرة اجتماعا يوم 12 و13 ديسمبر الجارى بحضور مسئولو الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى. وأكد الغندور لـ"الخليج 365" ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو ، و أنه سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

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