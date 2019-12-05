شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يلغى عقد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف وفقى أن قرار الإلغاء جاء نظرا لعدم اعتماد ميزانية الاتحاد من جانب أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الحساب الختامي.
كما أن تصنيف الاندية والهيئات لم يتم اعتماده من المجلس ايضا على أن يتم إلغاء العمومية لحين البت فى الأمر .
كان عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد تقدموا بشكوى إلى اللجنة الأولمبية بسبب عدم عقد اجتماعات و مناقشة الميزانية والحساب الختامي وكذلك تصنيف الأندية والهيئات .
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