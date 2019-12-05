شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يلغى عقد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف وفقى أن قرار الإلغاء جاء نظرا لعدم اعتماد ميزانية الاتحاد من جانب أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الحساب الختامي.

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كما أن تصنيف الاندية والهيئات لم يتم اعتماده من المجلس ايضا على أن يتم إلغاء العمومية لحين البت فى الأمر .

كان عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد تقدموا بشكوى إلى اللجنة الأولمبية بسبب عدم عقد اجتماعات و مناقشة الميزانية والحساب الختامي وكذلك تصنيف الأندية والهيئات .