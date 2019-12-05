المصري يكتسح قنا برباعية ويواجه المقاولون العرب في دور الـ 16 بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في دور الـ 32 بكأس مصر .

أحرز أهداف المصري البورسعيدي كل من ، أحمد ياسر ومحمود وادي وبهاء مجدي وكريم العراقي .

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب في دور الـ 16 بالبطولة.

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وخاض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، أحمد عبدالفتاح في حراسة المرمي ، وفي خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود حمد وعمر كمال عبدالواحد وأيمن ندا، وفي الوسط: فريد شوقي ومحمد عادل ميسي وسعيدو سنبوري وعمرو موسى وفي خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 ، بينما يعد فريق قنا أحد الأندية التى تنافس بدورى الدرجة الثالثة.