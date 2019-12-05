كارتيرون يعتمد على القتال والدعم النفسي للزمالك أمام أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

صرح بارتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بأن الفريق سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن ضيق الوقت يجعله يركز على العمل النفسي قبل الفني، وامتدح قائمة الفريق واصفًا إياها بالمميزة.

وقال كارتيرون في تصريحاته قبل مواجهة أول أغسطس: "المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في الثلاث مواجهات التي سوف نخوضها على ارضنا من للصعود الى الدور المقبل ومباراة اول أغسطس اول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود."

ثم تحدث كاشفًا عن خطته مع الفريق خلال الفترة الحالية: "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة السبت، فالوقت غير كاف بين المباريات من أجل العمل بشكل كامل، لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول."

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وتابع مدرب الزمالك الذي تولى الفريق قبل لقاء الشرقية بالكأس: "بطولة أفريقيا في هذا العام مختلفة تماما عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها".

وواصل الفرنسي: "المجموعة صعبة وفرص الصعود متكافئة بين الجميع، ومازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ 10 أعوام، وايضا زيسكو بطل زامبيا وأول اغسطس في منتهى القوة، سنعمل على الصعود للدور المقبل في المركزين الأول أو الثاني بالرغم من صعوبة المنافسة".

واختتم كارتيرون حديثه قائلا: "لا أفكر في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، نمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل مركز، ولا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق او المركز المتبقي بالقائمة وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات".

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.