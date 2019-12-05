محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
اكتسح المصري منافسه قنا برباعية نظيفة، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بالمباراة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس.
أحرز أهداف المصري أحمد ياسر في الدقيقة 29، قبل أن يضيف محمود وادي الهدف الثاني في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، أضاف بهاء مجدي الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم كريم العراقي في الدقيقة 82.
وتأهل المصري لدور الـ16 ليواجه المقاولون العرب، الذي تخطى بدوره جزيرة مطروح بهدفين نظيفين.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يضرب موعدًا صعبا أمام المقاولون بالكأس بعد عبور قنا برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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