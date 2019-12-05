تدريبات الأهلي.. غياب معلول وأشرف.. ومتولي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

تغيب الثنائي علي معلول وأيمن أشرف عن مران النادي الأهلي استعداداً لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني علي معلول من إصابة لحقت به في مباراة النجم الساحلي بالجولة الأولى التي انتهت (1-0) لصالح الفريق التونسي في رادس.

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وكان أيمن أشرف قد حصل على كارت أحمر في مواجهة النجم الساحلي ليتأكد غيابه عن مباراة الهلال المقبلة ليقرر فايلر منحه راحة من التدريبات، بينما تغيب صالح جمعة للإصابة.

وعلى جانب أخر واصل محمود متولي عمليات التأهيل تمهيداً لعودته من جديد من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وشهد المران تدريبات بدنية لرفع مستوى اللياقة للاعبين، واجتمع رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع سيد عبد الحفيظ على هامش المران.