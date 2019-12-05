حكم مباراة النجم والأهلي: هجوم الجماهير لم يؤثر علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تحدث الحكم الدولي البتسواني، جوشوا بوندو، حكم مباراة النجم الساحلي والأهلي عن المباراة الأزمة، مؤكدًا أن الكاف لم يخاطبه بعد المباراة بشأن أي أمر في اللقاء.

وشهدت هذه المباراة والتي حسمها النجم الساحلي لصالحه بهدف دون رد حالة من الجدل بسبب قرارات الحكم الذي قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي.

وتعرض الحكم لهجوم كبير من جانب جماهير الأهلي والتي شنت هجومًا كبيرًا على حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وعن هذا قال بوندو من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "لا أركز مع مثل هذه الأمور ولم تؤثر عليّ مطلقًا."

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وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا انتقد فيه التحكيم في البطولة الإفريقية قبل أن ينقل مسؤولو القلعة الحمراء إلى الأمر إلى ساحات فيفا.

وقدم النادي الأهلي شكوى إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم بداعي أن التحكيم في القارة الإفريقية يُعرقل مسيرة النادي في البطولة الإفريقية.

وأضاف بوندو من خلال تصريحاته: "لم يُخاطبني أحد من الكاف بعد مباراة الأهلي ولا يمكن أن أُعلق على أمور حدثت في هذه المواجهة."

ويتأهب الأهلي لمواجهة الهلال السوداني لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال والتي من المقرر لها أن تكون يوم الجمعة على ستاد السلام.