أبو قير للأسمدة يتجاوز الإنتاج الحربي بأبرز مفاجآت الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ودع الانتاج الحربي بطولة كأس مصر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أبو قير للأسمدة الناشط في دوري الدرجة الثانية بنتيجة 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في دور الـ32 من كأس مصر اليوم الخميس على ستاد السلام.

تقدم الإنتاج الحربي في المباراة بالدقيقة 62 عن طريق مصطفى البدري بعدما حصل على الكرة بشكل رائع قبل خط منتصف الملعب وانطلق بها، ثم مر من الدفاع وسدد كرة أرضية في منتصف المرمى أثناء خروج الحارس.

لكن أبو قير للأسمدة رفض أن تنتهي المباراة دون إثارة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق مصطفى بدر في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن بتصويبة ارتدت من الدفاع وعادت له ليصوبها في الشباك، ليجبر الانتاج الحربي على خوض أشواط إضافية.

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واتنتهى الوقت الإضافي دون أن يكون هناك أفضلية لأي من الفريقين على الأخر بعد 30 دقيقة من اللعب.

وودع الانتاج الحربي كأس مصر بعدما أهدر ركلتين في من ركلات الترجيح، وفي المقابل تمكن أبو قير للأسمدة من تسديد 4 ركلات قادمته للحسم بنتيجة 4-2.

وينتظر أبو قير للأسمدة الفائز من مباراة حرس الحدود وبتروجيت لتحديد دور الـ16 بكأس مصر.