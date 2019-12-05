المران الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جلسة مع اللاعبين.. وتدريبات إضافية لعبد الله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لأول مرة منذ قدومه بديلًا للصربي ميتشو.

وحرص كارتيرون على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران هو وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز؛ حيث تحدث معهم عن أهمية التركيز وتصحيح الأوضاع قبل مباراة أول أغسطس.

الزمالك يلتقي نظيره أول أغسطس في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأت الجلسة بالاشادة بهم بعد مباراة الشرقية أمس والتأكيد على أنها مجرد بداية لتصحيح المسار.

وشدد كارتيرون خلال الجلسة على أنه لن يقبل إلا بتحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل وعليهم الدفاع عن أسمائهم والرد على الانتقادات داخل الملعب.‎

وحصل عمر السعيد، مهاجم الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد شعوره بنزلة برد؛ حيث حضر اللاعب لمقر النادي وتواجد في الملعب لكن الجهاز الفني فضّل حصوله على راحة.

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مران الإطالات للاعبين بنفسه؛ حيث حرص على خضوع اللاعبين لتدريبات رفع اللياقة البدنية.

وطلب المدرب الفرنسي من أعضاء الجهاز الطبي والتأهيلي بالتعاون معه لتنفيذ تدريبات الإطاله

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق تدريبات للحراس؛ حيث ظهر عبد السلام في مران اليوم بعد توليه المنصب بالجهاز الفني.

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وأدى الثلاثي محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق، تدريبات خاصة تحت قيادة مدرب الحراس الجديد.

وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لتدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل .

واستمر جمعة في خوض المران بشكل منفرد تحت قيادة المطراوي لرفع اللياقة البدنية وفك العضلات.

وخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي لاعبو الفريق لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم بعد جزء من التدريبات الجماعية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم؛ حيث حرص كارتيرون المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز على متابعة التقسيمة ومتابعة مستوى اللاعبين وتصحيح إيه أخطاء أولا بأول.

وأدى محمد حسن لاعب وسط الفريق تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق؛ حيث خاض حسن تدريبات خاصة بالكرة برفقة عبد العزيز لزيادة معدلات لياقته البدنية والفنية.

وفي نهاية المرران عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتماعًا مع جهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق .

وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة والادوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الافكار الفنية بين معاونيه.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.