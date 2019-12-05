المحمدي: أحب صلاح.. لكن جريليش أفضل زميل لعبت معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصري ونادي أستون فيلا الإنجليزي إن مواطنه محمد صلاح لاعب كبير وواحد من أفضل 5 لاعبين في العالم لكن زميله جاك جريليش أفضل زميل لعب معه.
وخلال حوار أجرته صحيفة Talk Sport قال المحمدي: "لقد لعبت مع لاعبين كبار، ألعب مع مو صلاح في المنتخب الوطني، لكن بالنسبة لي جاك هو أفضل لاعب لعبت معه على الإطلاق".
وأضاف: "بالنسبة لي، جاك لاعب مذهل، أراه كل يوم في التدريبات يقوم بأشياء رائعة".
وتابع المحمدي قائلًا: "إنه ليس أفضل من مو، إنها لاعبان مختلفان، أنا أحب صلاح كثيرًا، إنه واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم، لكن جاك يمكنه أن يحدث الفارق في أي وقت".
وواصل قائد المنتخب الوطني: "بالطبع أتمنى تواجده في تشكيل المنتخب الإنجليزي، يمكنه مساعدة جاريث ساوثجيت في منافسات يورو 2020، ويمكنه ايضًا الوصول إلى أعلى مستوى ممكن في الدوري الإنجليزي أيضًا".
وأكمل المحمدي: "نمتلك لاعبين كبار في أستون فيلا مثل جاك، جون ماكجين، تايرون مينجز وغيرهم".
وعن وضعية الفريق في بريميرليج قال: "أول موسم بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي تكون صعبة، الهدف الرئيسي هو بقائنا في الدوري هذا الموسم، لكن إذا تمكنا من تحقيق مركز متقدم فسيكون ذلك أمر جيد بالنسبة لنا".
جدير بالذكر أن أستون فيلا صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويحتل حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة.
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