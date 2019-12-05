ملف الأربعاء.. زيادة جماهير الأهلي أمام الهلال.. خروج أثقال مصر من أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسميًا.. أثقال مصر خارج أوليمبياد طوكيو
زمالك "كارتيرون" يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكأس بثلاثية أمام الشرقية
15 ألف مشجع.. الأهلي يعلن زيادة عدد جماهير مواجهة الهلال
طريق الأهلي.. المقاولون يهزم الجزيرة مطروح بالكأس
صدام مصري.. قرعة دور الثمانية من البطولة العربية للأندية
طارق حامد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا
جوائز كاف.. جروس في القائمة النهائية لأفضل مدرب
"رعب وقلق".. كيف تناولت الصحف السودانية استعداد الهلال للأهلي؟
بالفيديو.. المحمدي يصنع وتريزيجيه يسجل في تشيلسي
ليفربول يواصل توسيع الفارق بينه ومنافسيه بخماسية في مرمى إيفرتون
الاتحاد يتصدر الدوري بالفوز على حرس الحدود
هدف تريزيجية لا يكفي.. تشيلسي يفوز على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي
الخطيب يستعد للسفر إلى فرنسا لاستئناف رحلة العلاج
بالصور.. عدسة الخليج 365 ترصد الظهور الأول لكارتيرون مع الزمالك
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