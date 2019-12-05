المصري يكتسح القناة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر

اكتسح فريق المصري البورسعيدي نظيره قناة باربعة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب استاد السويس ضمن مباريات دور دور الـ 32 لكأس مصر.

الشوط الأول ..

شهدت بداية اللقاء حصار هجومي من لاعبي فريق المصري للاعبي فريق قنا في مناطقهم الدفاعية ولكن يقابله تمركز وتقفيل دفاعي جيد من لاعبي الأخير.

وفي الدقيقة 16 تشهد احتساب الحكم ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء قنا جهة اليمين نفذت

عن طريق كرة عرضية داخل منطقة جزاء قنا ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 22شهدت ضغط متقدم من لاعبي فريق قنا ومحاولات لفك ضغط لاعبي المصري القوي القائم عليهم.

وفي الدقيقة 23 محاولات هجومية على إستحياء من لاعبي قنا لم تصل إلى الثلث الدفاعي لفريق المصري.

وفي الدقيقة 26 تشهد تسجيل المصري الهدف الاول في اللقاء عن طريق كرة عرضية، من جهة اليسار عن طريق عمرو موسى قابلها أحمد ياسر

المتمركز وحيدا في منتصف منطقة الجزاء بتصويبة سكنت منتصف الشباك

وفي الدقيقة 29شهدت التبديل الاول لفريق المصري بخروج فريد شوقي لاصابه ونزول اسلام ابو سليمة

وفي الدقيقة 36 ركلة حرة لصالح فريق المصري في منتصف ملعب قنا جهة اليمين بعد إعاقة من أيمن شعبان لمحاولة مرور أيمن ندا.

وفي الدقيقة 42 يعزز المصري تقدم بتسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود وادي كرة عرضية متقنة من أحمد عادل ميسي من جهة اليسار قابلها محمود وادي برأسية رائعة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

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الشوط الثاني..

بدأْ في الدقيقة 47 انطلاقة من محمود وادي من جهة اليسار ودول إلى منطقة الجزاء ثم صوب كرة قوية أمسك بها حارس قنا من زاويته الضيقه.

ليحصل فريق قنا علي ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت

عن طريق كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري أبعدها دفاع المصري عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 49 يحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح فريق المصري من جهة اليسار من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة من حميدو كمارا لمحاولة مرور بهاء مجدي.

نفذ الركلة الحرة عن أحمد ياسر ولكن أبعدها محمود الحضري عن مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 54 يهدر المصري فرصه تسجيل الهدف الثالث عن طريق أحمد عادل ميسي حاول تصويب كرة بلمسة مهارية رائعة من على حدود منطقة جزاء قنا ولكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 63 يحتسب الحكم ركلة حرة لصالح فريق المصري على حدود منطقة جزاء قنا بعد إعاقة لمحاولة مرور أحمد ياسر من أحمد رشدي يسجل منها بهاء مجدي هدف الثالث للمصري علي يسار المرمي

وفي الدقيقة 83 يسجل المصري الهدف الرابع عن طريق تمريرة رائعة من أحمد عادل ميسي إلى كريم العراقي يمين منطقة جزاء قنا والذي قام بتصويب كرة رائعة إرتطمت بأرضية الملعب ثم مرت من أعلى الحارس وسكنت أقصى يمين المرمى.

وبذلك يضمن المصري التأهل لدور الـ16 بجوار الاهلي والزمالك واف سي مصر وابوقير الاسمدة والمقاولون العرب .