رئيس القصير يشهد المباراة النهائية للموهبين رياضيا فى كرة القدم

شهد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس المبارة النهائية للموهبين رياضيا ،فى كرة القدم بملعب مدرسة السلام الاعدادية. بحضور مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الامناء بالادارة وموجهى التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنسقى الموهوبين ومدير ادارة التضامن الاجتماعي بالقصير، وقيادات ادارة الشباب والرياضة، وعدد من مديرى المدارس المشاركة ولفيف من المهتمين بالرياضة. الاجتماعي بالقصير، وقيادات ادارة الشباب والرياضة، وعدد من مديرى المدارس المشاركة ولفيف من المهتمين بالرياضة. وقام رئيس مدينة القصير والحاضرين، بالوقوف للسلام الوطنى، ثم بدأت المبارة النهائية بين فريق مدرسة سعد توفيق المهنية ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الاعدادية والتقط رئيس مدينة القصير الصور التذكارية مع الفرق المشاركة والحضور ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الاعدادية والتقط رئيس مدينة القصير الصور التذكارية مع الفرق المشاركة والحضور وقام بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتوزيع الجوائز على اللاعبين والقائمين على البطولة. Advertisements وأشاد البدرى، بالمجهودات المبذولة من أجل تنمية المواهب، خاصة فى قطاع الشباب والرياضة بالمدينة، وبدور قطاع التعليم فى اعداد الطلبة وتأهيلهم وبناء سواعدهم، ليكونوا درعا للوطن.

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