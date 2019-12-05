رمضان السيد يعلن تشكيل النجوم أمام بيراميدز

أعلن رمضان السيد المدير الفني لفريق النجوم، تشكيل لاعبيه خلال المواجهة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. وضم تشكيل فريق النجوم والبدلاء كل من :





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