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الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام النجوم بالكأس

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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه النجوم في السابعة والنصف مساء اليوم، في بطولة كأس

مصر على ستاد الدفاع الجوي.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني خط الهجوم: محمد الجباس.

 

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