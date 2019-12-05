منتخب الصالات يلاقي السعودية غداً

يستعد المنتخب الوطني لكرة الصالات لمواجهة المنتخب السعودي غدا الجمعة في المباراة الودية الاولي التي ستجمعهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن معسكر منتخب الفراعنة استعدادا لبطولة الامم الافريقية 2020 بالمغرب بشهر يناير المقبل.

ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني مباراة اخري امام المنتخب السعودي بعد غدا السبت علي ان تعود البعثة للقاهرة يوم الاحد، وتقيم بعثة المنتخب الوطني

برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات بمدينة الخبر .ويؤدي الفريق تدريباته بالصالة الخضراء تحت قيادة هشام صالح المدير الفني وتضم كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى و يغيب عن صفوف المنتخب كل من عبده الاشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للاصابه بالاضافة الى الاربعة المحترفين فى الامارات ويسعى الجهاز الفني لتجهيز عناصر اخري والوقوف علي مستواهم بشكل جيد.