سانشيز يعلن تشكيل قطر أمام السعودية في كأس الخليج العربي الـ24

أعلن فليكس سانشيز المدير الفنى لمنتخب قطر عن التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب السعودية في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليجالعربي "خليجى ٢٤".
وجاء تشكيل جاء تشكيل منتخب قطر كالأتى :
حراسة المرمى : سعد الشيب.
خط الدفاع :بيدرو ، طارق سلمان ، عبدالكريم حسن، حسن الهيدوس.
خط الوسط : أكرم عفيف، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم ، سالم الهاجري، بوعلام خوخي.
خط الهجوم : المعز على.
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