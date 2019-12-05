نتائج اليوم فى اليوم قبل الأخير لانتهاء البطولة العربية للدراجات

أحرزت ابتسام زايدن لاعبة منتخب مصر للدراجات المركز الأول ذهبية فى سباق فردى عام آنسات لمسافة 66 ك بطريق برج العرب ..المطار وتأتى فى المركز الثانى الإمارات والميداليات البرونزية من نصيب الجزائرية تورا الشافى.

وتقود ابتسام منتخب مصر للفوز بفضية الفرق بعد الإمارات العربية وتحصل ع البرونزية منتخب الجزائر.

وفى فردى الشباب لمسافة 44 ك فاز الاماراتى محمد محارب بين حميد بالميدالية الذهبية وفاز لاعب الجزائر يوسف بوندى بالميدالية الفضية بينما حقق البرونزية لاعب السعودية كأول ميدالية تحققها السعودية

منذ فترة طويلة.

وفى نتيجة الفرق فاز الإمارات بالميدالية الذهبية والجزائر فضية وكانت البرونزيه من نصيب مصر

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وكان فريق الانسات حصل على المركز الأول في سباق ضد الساعة 44 كيلو مترًا في افتتاح البطولة العربية، بينما حصد المنتخب الجزائر المركز الأول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو مترًا، ثم حصل المنتخب المصري على المركز الثاني، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث.

وفي اليوم الثالث واصل فريق الأنسات للدراجات الاحتفاظ بالمركز الاول في سباق فرديًا ضد الساعة

للسيدات والتي انطلقت في تمام الساعه تاسعة صباح لمسافة 26 كيلو. وحصلت علي المركز الاول اللاعبة ابتسام زايد لاعبه مصر بينما حصلت علي المركز الثاني لطيف الياسين من الكويت بينما حصلت نودا العموري من الكويت علي المركز الثالث.

بينما سباق الشباب فردي ضد حصل الثنائي المصري الاعب يوسف ذكي من مصر وجاء موطن خالد الونان في المركز الثالث. وفي اليوم الخامس حصل لاعبي المنتخب المصري علي المركز الاول ثم في المركز الثاني الجزائر والثالث تونس جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر.