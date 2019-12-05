بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم في كأس الخليج

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقطر والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر في الدور نصف النهائي من بطولةكأس الخليج العربي " خليجي 24 " .
ويخوض منتخب السعودية المباراة بالتشكيل الأتى :
حراسة المرمى : فواز القرني
خط الدفاع : ياسر الشهراني ، خبراني ، تمبكتي، سلطان الغنام
خط الوسط : عبدالله عطيف، محمد كنو ، عبدالاله المالكي، فراس البريكان، العابد
خط الهجوم : عبد الله الحمدان
مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم ..
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