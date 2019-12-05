المصري يتقدم على قنا في الشوط الأول بالكأس

انهي فريق المصري البورسعيد الشوط الاول متقدما امام نظيره قنا متقدما بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات دور الـ32من كأس مصر.
وشهدت الدقيقة السابعة حصار هجومي من لاعبي فريق المصري للاعبي فريق قنا في مناطقهم الدفاعية ولكن يقابله تمركز وتقفيل دفاعي جيد من لاعبي الأخير.
وفي الدقيقة 16 تشهد احتساب الحكم ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء قنا جهة اليمين نفذتعن طريق كرة عرضية داخل منطقة جزاء قنا ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.
وفي الدقيقة 22شهدت ضغط متقدم من لاعبي فريق قنا ومحاولات لفك ضغط لاعبي المصري القوي القائم عليهم.
وفي الدقيقة 23 محاولات هجومية على إستحياء من لاعبي قنا لم تصل إلى الثلث الدفاعي لفريق المصري.
وفي الدقيقة 26 تشهد تسجيل المصري الهدف الاول في اللقاء عن طريق كرة عرضيةمن جهة اليسار عن طريق عمرو موسى قابلها أحمد ياسر المتمركز وحيدا في منتصف منطقة الجزاء بتصويبة سكنت منتصف الشباك
وفي الدقيقة 29شهدت التبديل الاول لفريق المصري بخروج فريد شوقي لاصابه ونزول اسلام ابو سليمة
وفي الدقيقة 36 ركلة حرة لصالح فريق المصري في منتصف ملعب قنا جهة اليمين بعد إعاقة من أيمن شعبان لمحاولة مرور أيمن ندا.
وفي الدقيقة 42 يعزز المصري تقدم بتسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود وادي كرة عرضية متقنة من أحمد عادل ميسي من جهة اليسار قابلها محمود وادي برأسية رائعة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.
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