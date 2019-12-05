خليجي 24: البحرين إلى النهائي بعد إهدار العراق ركلة جزاء

منحت ركلات الترجيح المنتخب البحريني بطاقة العبور إلى نهائي كأس الخليج العربي على حساب المنتخب العراقي.



وتأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2، اليوم الخميس في نصف النهائي.



سجل مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، فيما سجّل عبد الله الهزاع (15) ومحمد مرهون (45+2) ثنائية البحرين.



وعجز الفريقان على التسجيل خلال الشوطين الاضافيين ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب البحريني (5-3).

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