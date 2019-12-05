رياضة | البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق

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تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على البحرين بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي الذي أقيم اليوم الخميس.

البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق

سجل للعراق في الوقت الأصلي كل من مهند علي كاظم وإبراهيم بايش ، أما البحرين فسجلت ثنائية عبر كل من عبد الله خالد الهزاع ومحمد جاسم مرهون .

وحسم منتخب البحرين المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.