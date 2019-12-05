رياضة | البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق

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تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على البحرين بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي الذي أقيم اليوم الخميس.
البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق
سجل للعراق في الوقت الأصلي كل من مهند علي كاظم وإبراهيم بايش ، أما البحرين فسجلت ثنائية عبر كل من عبد الله خالد الهزاع ومحمد جاسم مرهون .
وحسم منتخب البحرين المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.
وجاءت تشكيلة منتخب العراق على النحو التالي:
حراسة المرمى : جلال حسن.
خط الدفاع : علاء مهاوي، على فائز، ميثم جبار، علي عدنان.
خط الوسط : أمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة.
خط الهجوم : مهند علي.
أما منتخب البحرين فقد دخل اللقاء بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى : سيد شبر علوي.
خط الدفاع : وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بو غمار، محمد عادل.
خط الوسط : محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون.
خط الهجوم : تياجو أقوستو.