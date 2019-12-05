رياضة | برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح برشلونة الإسبانى ينتظر عرضا مغريا لبيع نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بسبب الإصابات التى عانى منها اللاعب مؤخراً مما جعلت انطلاقته وتألقه مع الفريق تتأخر كثيرا، لذلك يفكر النادي الكتالوني فى الإنتظار حتي يتواجد عرض مناسب لبيع اللاعب.

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يفكر فى بيع لاعبه الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عام عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب الإصابات التى يعانى منها اللاعب مؤخرا مع الفريق، والتى كان أخرها أمام بوروسيا دورتموند الألمانى ببطولة دوري أبطال أوروبا فى الفخذ مما جعلته سيغيب عدة أسابيع عن البارسا.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن وكيل ديمبيلي وهو موسي عثمان سيسوكو أصبح على علم أن برشلونة تريد التخلص من اللاعب مما جعله يستمع لكل الاندية التى ترغب فى ضم ديمبيلي اللاعب الفرنسي الشاب، وإجتمع وكيله مع كل من ممثلي مانشستر سيتي الإنجليزى وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدد مصادر صحفية فرنسية، أن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مستعد لدفع 95 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 22 عامًا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق.