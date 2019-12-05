رياضة | انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تطورات فيما يتعلق بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق وهروبه من الأبيض.

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك



وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك بداعي عدم حصوله على راتب آخر 4 شهور له مع الفريق.



وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رغبة اللاعب في العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء والوصول إلى حل مع الإدارة البيضاء بعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق في الأيام الماضية.

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وأشار إلى أن اللاعب تراجع عن فكرة إبرام عقد جديد له مع الزمالك ولا مانع لديه في الاستمرار مع الفريق بنفس العقد القديم والذي يصل إلى 425 ألف دولار في الموسم الواحد له مع الفريق بدون إجراء أي تغيير مع الفريق.



وجاء قيام الإدارة بصرف جزء من المستحقات المالية ليدفع اللاعب للعودة من جديد إلى الفريق بعدما تيقن من نوايا المجلس في فتح صفحة جديدة وحل المشاكل والأزمات القئمة بالنادي في الوقت الحالي.



وشدد على أنه لم يتلق عروض رسمية حتى الآن من أي فريق حتى الآن من أي نادي والحديث مجرد عروض شفهية فقط وهو ما دفعه للتفكير في البقاء مع الزمالك خاصة أن الظروف الدراسية لنجلته تمنعه من مغادرة مصر في الوقت الحالي.



ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.