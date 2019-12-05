رياضة | تطورات مثيرة في صفقة انتقال بوجبا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مثيرة في صفقة انتقال بوجبا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الحصول على خدمات لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد بدعم صفوف فريقه في يناير المقبل في ظل منافسة الفريق الملكي على البطولات التي يشارك فيها.
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن كل ما يقال عن اقتراب بول بوجبا من الانضمام لريال مدريد في يناير المقبل ليس صحيحًا على الإطلاق.
وأضافت التقارير بأن ريال مدريد اشترط حالة واحدة فقط من أجل الدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا.
وتابعت التقارير بأن ريال مدريد لن يوقع مع بوجبا إلا إذا وافق مانشستر يونايتد على بيعه بـ90 مليون يورو وهو أمر لن يحدث.
ويغيب بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي يعاني منها حيث من المنتظر أن يعود للمشاركة في بداية العام المقبل.