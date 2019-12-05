اخبار الرياضه

رياضة | الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نادي أبو قير للأسمدة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإنتاج الحربي من دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام.

الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة  

تقدم الإنتاج الحربي بتسجيل هدف أول في الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق مصطفى البدري، قبل أن يدرك مصطفى بدر هدف التعادل لأبو قير في الدقيقة 90 .

Advertisements

 

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي لم تكن رحيمة بالعجلات الحربي ومختار مختار وابتسمت للفريق القادم من الأسكندرية بنتيجة 4-2.

 

وكانت الدقيقة 68 شهدت طرد لاعب الإنتاج الحربي وهاب عنان ليبدأ فريق أبو قير للأسمدة في الضغط أكثر على لاعبي العجلات الحربية وبالفعل نجحوا في ترجمة الفرص إلى هدف في الثواني الأخيرة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا