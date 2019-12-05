رياضة | الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر نادي أبو قير للأسمدة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإنتاج الحربي من دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام.
الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة
تقدم الإنتاج الحربي بتسجيل هدف أول في الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق مصطفى البدري، قبل أن يدرك مصطفى بدر هدف التعادل لأبو قير في الدقيقة 90 .
واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي لم تكن رحيمة بالعجلات الحربي ومختار مختار وابتسمت للفريق القادم من الأسكندرية بنتيجة 4-2.
وكانت الدقيقة 68 شهدت طرد لاعب الإنتاج الحربي وهاب عنان ليبدأ فريق أبو قير للأسمدة في الضغط أكثر على لاعبي العجلات الحربية وبالفعل نجحوا في ترجمة الفرص إلى هدف في الثواني الأخيرة.