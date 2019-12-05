رياضة | الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة

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فجر نادي أبو قير للأسمدة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإنتاج الحربي من دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام.

الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة

تقدم الإنتاج الحربي بتسجيل هدف أول في الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق مصطفى البدري، قبل أن يدرك مصطفى بدر هدف التعادل لأبو قير في الدقيقة 90 .

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