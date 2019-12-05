رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019.. السعودية ضد قطر بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019.. السعودية ضد قطر بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 5 / 12 / 2019، أبرزها مباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24، وأرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

أنطلقت مباريات اليوم في مباريات كأس مصر بمباراة الإنتاج الحربي ضد أبوز قير للأسمدة، والمصري ضد قنا.

بيراميدز ضد النجوم، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، و8:00 بتوقيت جرينتش.

Advertisements

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

أنطلقت مبايات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة الشعلة ضد الشباب، في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 بتوقيت تونس، و7:30 بتوقيت جرينتش.

أرسنال ضد برايتون، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:15 بتوقيت تونس، و8:15 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الدور نصف النهائي"

أنطلقت مباريات اليوم في الدور نصف النهائي بخليجي 24 بمباراة العراق ضد البحرين، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

السعودية ضد قطر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءا بتوقيت الإمارات، و6:00 بتوقيت تونس، و5:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.