رياضة | 70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لضم صفقة مميزة وقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 70 مليون يورو.

يواصل نادي برشلونة سعيه للحصول على خدمات نجم وسط فلامنغو البرازيلي، رينير جيسوس كارفالهو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يواصل مراقبة اللاعب رينير جيسوس، والذي يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خصوصاً بعد تألقه رفقة فريقه والتتويج ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس.

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه أن برشلونة يتابع اللاعب، وهو بدوره يرحب بالانتقال إلى العملاق الكاتالوني، إلا أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، وهو ما يعد مكلفاً للغاية بالنسبة للبرسا خلال الفترة الحالية.

وأنهت أن قيمة انتقال اللاعب قد زادت الضعف عقب تجديد عقده مع فلامنغو حتى عام 2024 المقبل.