اونلاين | Live| بث مباشر السعودية والبحرين في كأس الخليج.. يلا شوت

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مشاهدة مباراة قطر والسعودية في بطولة كأس الخليج 24 yalla kora

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حيث يجمع ملعب الجنوب بالدوحة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور ونظيره السعودي في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24".

كيف وصل السعودية وقطر للمباراة النهائية

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تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية kooora4live برصيد 6 نقاط، متفوقاً على البحرين والكويت وعمان، بينما تأهل المنتخب القطري في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف العراق المتصدر،

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة منتخب قطر

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بينما سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية cool kora ضد قطر كما يلي

فواز القرني

سلطان العبدالله – محمد الخبراني – حسن التمباكتي – ياسر الشهراني

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سلمان الفرج – عبدالله عطيف – سالم الدوسري

هاتان باهبري – فراس البريكان – عبدالله المالك

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري في مواجهة السعودية

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وسيدخل المدرب فيليكس سانشيزYOUTUBE المدير الفني للمنتخب القطري المباراة بالتشكيل التالي:

سعد الشيب

طارق سلمان – خوخي بو علام – مسعد خضير

بيدرو ميجيل – كريم بوضياف – حسن الهيدوس – سالم الهاجري – عبدالكريم حسن

المعز علي – أكرم عفيف

موعد مباراة قطر والسعودية والقنوات الناقلىة لها

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وتنقل المباراة اليوم الخميس 5 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على عدة قنوات وهي BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق عصام الشوالي، و ALKASS ONE HD بتعليق خليل البلوشي و ALKASS TWO HD بتعليق منتصر الأزهري و OMAN SPORTS HD بتعليق أحمد الكعبي و KUWAIT SPORTS HD بتعليق طارق الملا.