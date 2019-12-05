اونلاين | رابط ماتش السعودية.. مشاهدة نتيجة مباراة السعوديه وقطر بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش السعودية watch onlin

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KOORA STAR يستضيف ملعب خليفة مباراة قوية اليوم بين صاحب الأرض منتخب قطر ومنتخب السعودية ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، فى لقاء يسعي فيه المنتخبين للوصول للنهائي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السعودية وقطر YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم YALLA SHOOT.

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KOORA STAR موعد مباراة السعودية وقطر بكأس الخليج "خليجي 24"

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KOORA ONLINE يستضيف ملعب خليفة مباراة السعودية وقطر فى نصف نهائي بطولة كأس الخليج فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس المفتوحه وقناة beIN Sport HD، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة السعودية وقطر فى نصف نهائي بطولة كأس الخليج YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.

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KOORA STAR منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار والذى خسر اللقاء الأول أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف ثم الفوز على منتخب البحرين بهدفين دون رد فى الجولة الثانية ثم فوز على منتخب عمان بثلاثية مقابل هدف ليحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السعودية وقطر YALLA SHOOT.