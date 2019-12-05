اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية اليوم| نتيجة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر| تابع لايف مباراة قطر والسعودية beIN KSA

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بث مباشر قطر ضد السعودية live: يستضيف أستاد الجنوب اليوم مباراة بين منتخبي السعودية وقطر ضمن منافسات نصف النهائي من كأس خليجي 24 ، أستطاع المنتخب السعودي في المباراة الماضية التغلب على منتخب عُمان بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف حتي تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوز في مبارياتين ، وقد تلقي هزيمة واحدة ، حيث وصل إلي نصف النهائي.

يلا شوت على الجانب الآخر منتخب قطر الذي يقدم أداء أكثر من رائع في هذا الكأس وصل إلي نصف النهائي على حساب منتخب الإمارات بعدما حقق الأنتصار عليه في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، واليوم يستعد كلاً من المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل والصعود إلي النهائي وتحقيق اللقب ، الجدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من مباراة العراق والبحرين في النهائي ، ويطمح كلاً من منتخبي السعودية وقطر في تحقيق الفوز من أجل الفوز باللقب هذه النسخة من كأس خليجي 24 التي تستضيفها دولة قطر.