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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من المحمدي بشأن صلاح والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
كشف احمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا والدولي المصري أن زميله بالفريق "جريليش" أفضل من محمد صلاح ، حيث يمكنه صناعة الفارق في جميع المباريات .
وقال المحمدي ؛ لقد لعبت مع صلاح لكن افضل لاعب لعبت معه هو جاك جريليش، انه ليس افضل من صلاح فهو من افضل خمس لاعبين بالعالم لكن جريليش لاعب يمكنه صنع الفارق بكل وقت”.
وشارك المحمدي في خسارة فريقه أستون فيلا أمام تشيلسي مساء أمس الأربعاء حيث صنع هدف لزميله المصري الآخر محمود حسن ترزجيه
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