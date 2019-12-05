شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إبراهيموفيتش يفتح النار علي كرستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 كشف السويدي إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق والعديد من الفرق ، أن وجهته المقبلة سوف تكون الدوري الإيطالي ولكن لا يزال الغموض يسيطر علي الفريق الذي سيلعب معه زلاتان تجربته الجديدة .

وقال زلاتان عبر تصريحات صحفية عن منافسته مع رونالدو: “رونالدو الحقيقي هو الظاهرة البرازيلي أما كريستيانو فهو مجرد لاعب يتمتع بموهبة كبيرة ويجني ثمار عمله الشاق”. وأضاف: “ما قدمه رونالدو بالدوري الإيطالي ليس تحدياً فلقد انتقل إلى فريق يفوز بالدوري الإيطالي منذ سبعة أعوام والتحدي الحقيقي يتمثل في وجوده معهم عندما هبطوا للدرجة الثانية والتحدي الحقيقي هو قيادتهم للصعود”.

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