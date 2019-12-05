سبب غياب كروس عن عشاء مدريد

الخميس 5 ديسمبر 2019

كشف تقرير صحفي إسباني، عن سبب غياب الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، عن عشاء عيد الميلاد للاعبي الفريق الملكي، مساء أمس الأربعاء.

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وحضر لاعبو الميرنجي حفل العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعلى رأسهم جاريث بيل ولوكا مودريتش وكاسيميرو وكورتوا وهازارد وخاميس رودريجيز ويوفيتش وفينيسيوس جونيور.

لكن الألماني توني كروس كان من أبرز النجوم الغائبين عن الحفل، وكان السبب وراء غيابه هو أنه ينام في العاشرة مساءً لذلك لم يخرج لتناول العشاء في وقت متأخر، بحسب برنامج "الشرينجويتو" الإسباني الشهير.

يُذكر أن ريال مدريد ينتظره مباراة مهمة السبت المقبل في الليجا ضد إسبانيول بالجولة الـ16، حيث يحتل الميرنجي وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة.