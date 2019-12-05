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الامارات | استقالة جماعية لمجلس اتحاد كرة القدم بعد بن غليطة

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جماعية لمجلس اتحاد كرة القدم بعد بن غليطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 ديسمبر 2019

علمت "الامارات اليوم "أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتقدم باستقالة جماعية بعد استقالة رئيس الاتحاد مروان بن غليطة وسيتم تشكيل لجنة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات في 2020 لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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