الامارات | استقالة جماعية لمجلس اتحاد كرة القدم بعد بن غليطة

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جماعية لمجلس اتحاد كرة القدم بعد بن غليطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 ديسمبر 2019 علمت "الامارات اليوم "أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتقدم باستقالة جماعية بعد استقالة رئيس الاتحاد مروان بن غليطة وسيتم تشكيل لجنة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات في 2020 لانتخاب مجلس إدارة جديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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