شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوقير» يحقق أولى مفاجآت الكأس ويطيح بالإنتاج الحربي بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أبوقير للأسمدة أولى مفاجأت بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد الفوز على فريق الإنتاج الحربي بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب السلام، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

Advertisements

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب مصطفى البدري، وفي الدقيقة 68 يتلقى وهاب انان، مدافع الإنتاج، البطاقة الحمراء، ليعود أبوقير للأسمدة لأجواء المباراة قبل أن يخطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ولجأء بعدها الفريقان إلى وقت إضافي لم يأتِ بجديد ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

واستطاع لاعبو أبوقير من تسجيل 4 أهداف من 4 ركلات، بينما أهدر لاعبو الإنتاج ركلتين من 4، لتنتهي المباراة بفوز أبوقير للأسمدة والتأهل لدور الـ16 من البطولة.