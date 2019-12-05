خامنئي يشتري التهدئة بتعويض مادية لضحايا الاحتجاجات العنيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

وافق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الخميس، على تدابير تهدئة بسماحه بتعويضات مالية لعوائل بعض الضحايا الذين قتلوا أثناء قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران في منتصف نوفمبر الماضي.

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وبعد نحو ثلاثة أسابيع من الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها مؤامرة خارجية، وافق خامنئي على اعتبار الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة من الذين"لم يكن لهم دوراً" فيها "شهداء"، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.

ويمنح لقب "شهيد" عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل، أو دخول الجامعات.

وحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، للإضاءة على "أسباب الاضطرابات"، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.