شكرا لقرائتكم كارتيرون يصحح أخطاء لاعبي الزمالك في المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الزمالك، تقسيمة في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز على متابعة التقسيمة ومتابعة مستوى اللاعبين وتصحيح الأخطاء أولا بأول فيما أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق. وجاءت التدريبات الخاصة لمحمد حسن بالكرة برفقة أميرعبد العزيز المدرب المساعد للزمالك لزيادة معدلات لياقته البدنية والفنية.

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