شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يخضع لتدريبات تأهيلية إضافية استعدادا لأول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎خضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لتدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل .

واستمر جمعة في خوض المران بشكل منفرد تحت قيادة المطراوي من أجل رفع اللياقة البدنية وفك العضلات. ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.‎

ويقود "كارتيرون" مران الزمالك حاليا على ملعب النادى استعدادا لمباراة اول أغسطس الأنجولى، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وبدأ الزمالك، مرانه، بجلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مع لاعبي الفريق حيث تحدث معهم عن أهمية التركيز وتصحيح الأوضاع فى البطولة الأفريقية فى مواجهة مباراة أول أغسطس وبدأت الجلسة بالاشادة بهم بعد مباراة الشرقية أمس والتأكيد على أنها مجرد بداية لتصحيح المسار .

وشدد كارتيرون على أنه لن يقبل إلا بتحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل وعليهم الدفاع عن أسمائهم والرد على الانتقادات داخل الملعب، بعد الهزيمة فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة.