شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. فايلر يحدد الجمل التكتيكية في محاضرة 15 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي العديد من النقاط الفنية الخاصة بمباراة الهلال السوداني خلال محاضرة فنية استمرت 15 دقيقة مع لاعبي الأهلي بملعب التتش قبل مران اليوم الخميس.

وناقش المدرب السويسري عدد من الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد المرتقبة.

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وخاض الأهلي مساء اليوم مرانه الأخير علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء غدا الجمعة في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد السلام.

وشارك في المران جميع لاعبي الفريق ماعدا المصابين وابرزهم علي معلول الذي يغيب عن لقاء الغد.